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Петербуржцы предлагают заменить Беглова на дворника Умиджона

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Петербуржцы предлагают заменить Беглова на дворника Умиджона
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Многие жители Северной столицы поддержали инициативу предпринимателя Евгения Пригожина, предложившего на фоне нерешенной системной проблемы с уборкой снега в городе голосовать за узбека дворника Умиджона на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Горожане запустили флешмоб и отмечают, что Умиджон в отличие от нынешнего градоначальника Александра Беглова сможет «разгрести проблемы города» и при этом не будет брать взятки.

Напомним, 7 декабря известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин поделился впечатлениями после поездки по городу на Неве. Он подчеркнул, что не заметил убирающей снег спецтехники. При этом жители мегаполиса в Сети массово публикуют фотографии заснеженных дорог и тротуаров после прошедших снегопадов. Однако коммунальщики по-прежнему бездействуют, а местные власти не выводят на улицы все обещанные снегоуборочные машины, что создает множество трудностей гражданам.

«Приехал на работу в офис. Узбек Умиджон, как обычно, с 5:00 утра скребет все вокруг. Умиджон пошел скрести дальше, а город «остался в говне», как пел Сергей Шнуров», — рассказал Пригожин.

По словам бизнесмена, на следующих губернаторских выборах в Санкт-Петербурге он готов отдать свой голос за дворника Умиджона, так как от него городу «значительно больше пользы, чем от Беглова». Такое заявление Евгений Пригожин сделал на фоне очередного «снежного коллапса» после череды снегопадов, после которых в разных районах Северной столицы все еще лежат «забытые» Смольным и коммунальщиками сугробы.

Петербуржцы в соцсетях запустили флешмоб в поддержку предложения Евгения Пригожина проголосовать за показавшего действительно качественную работу дворника Умиджона. Горожане публикуют своеобразные листовки, похожие по оформлению на предвыборные бюллетени. На них написан девиз «народного кандидата» — «Чистый город — чистая совесть».

По мнению многих жителей Петербурга, Умиджон сможет «закопать коррупцию» и в короткие сроки «разгребет проблемы города». Один петербуржец даже вышел с плакатом на улицу, призывая тем самым поддержать голосами Умиджона.

 

Деятельность нынешнего губернатора Санкт-Петербурга давно вызывает недовольство среди горожан. Напомним, за многочисленные управленческие провалы Александра Беглова неоднократно жители Северной столицы требовали отставки нерадивого градоначальника.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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