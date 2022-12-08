Певица из ДНР Наталья Качура высказалась об уехавших из РФ известных артистах

Многие артисты российской эстрады оставили след в культурной жизни страны. Однако они решили выбрать другую страну. И это их выбор. По крайней мере, в этом уверена заслуженная артистка Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Качура.

По словам солистки Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М.Бровуна, жители Донбасса, как и остальные, следят за новинками, слушают музыку и новые песни. В культурную жизнь внесла коррективы война, считает Качура. По мнению артистки, композиторы начали писать больше патриотических композиций о родном крае, подвигах тех людей, которые отправились на фронт.

Ничего не хочу говорить о тех, кто решил уехать. Это их выбор. Могу сказать лишь то, что многие всё-таки оставили след в культурной жизни страны. Очень жаль, что они выбрали находиться по другую сторону. Повторюсь, что это их выбор.

Наталья добавила, что власти РФ "протянули руку помощи" неизвестным молодым исполнителям.