Пугачева намерена приехать назад в РФ на новогодние праздники

Певица Алла Борисовна Пугачева вполне возможно вернется назад в Москву. Об этом сообщил ее знаменитый двойник. По словам крымского артиста Даниила Калатуры, Примадонна очень любит Россию, а новогодние праздники планирует провести на родине.

В интервью Калатура признался, что народную артистку, несмотря на последние события, россияне по-прежнему обожают. Люди регулярно у него заказывают выступления.

Сам двойник уверяет, что обладает информацией касательно приезда Пугачевой в РФ.

«У меня есть такая информация о том, что Алла Борисовна на новогодние праздники планирует прилететь в Москву. Не знаю, на сколько дней, однако приедет. Она очень любит Россию. Обвинить ее в отсутствии патриотизма — самое глупое обвинение, которое может прозвучать в ее адрес», —отметил артист.

Стоит сказать, что исполнительница с февраля обосновалась в Европе вместе с мужем и детьми. В августе певица вернулась на родину и отвела близнецов в элитную гимназию. Но дети там проучились недолго, и в сентябре они вновь укатили в Израиль.