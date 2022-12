Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки

В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей.

Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в зарубежный кинопрокат. Как сообщили в кинокомпании Aurum Production, «Лучшие в аду» уже продублированы на английском и французском. Кроме того, выпущена версия с субтитрами. Как отметил продюсер Сергей Щеглов, в других странах к фильму проявляют интерес.

Буквально на прошлой неделе в Твери завершился V православный кинофестиваль «Русское сердце». На мероприятии показали сразу два фильма Евгения Пригожина – «Солнцепёк» и «Лучшие в аду», как примеры кинолент с патриотической направленностью. Последний вскоре увидят и за рубежом. О переводе киноленты на английский и французский языки сообщили в компании, снимавшей военную драму.

«Лучшие в аду» – киноновинка, фильм презентовали зрителям в начале октября текущего года. Всего за 2 месяца он успел собрать широкую аудиторию, от кинолюбителей до экспертов. Известно, что съемки координировал бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин.

«Ни разу работа с Евгением Пригожиным не была легкой, потому что задачи всегда ставились абсолютно разные, уникальные, новые и

вопреки всем срокам, существующим в классическом кинематографе. Фильм “Лучшие в аду”, безусловно, стал очень сложным, но легких фильмов у нас попросту не было. Зато “Лучшие в аду” стал самым дерзким: два часа сплошного экшена», — поделился в интервью продюсер фильма Сергей Щеглов.

В основу сюжета лег боевой опыт героя России Алексея Нагина, погибшего 20 сентября при выполнении боевого задания. По сути, весь фильм представляет собой поминутную реконструкцию типовой для современных бойцов задачи. Группа штурмовиков должна захватить занятые врагом позиции, чтобы собрать данные, необходимые для ожидающих приказа бомбардировщиков. На это отводится строго определенное время, медлить ни в коем случае нельзя. Однако противник непрост и без потерь не обойдется.

Фильм получил признание аудитории по нескольким причинам. Благодаря привлечению профессиональных бойцов, тренеров и консультантов, а также использованию настоящей артиллерии, сцены в нем выглядят достоверными. Однако это не бездумная пальба, зритель может наблюдать полноценную боевую операцию, где важна последовательная и слаженная работа каждого звена. Большое значение для исхода несет оценка сил противника – который, к слову, также умен и опытен, попытки предугадать следующий ход и противопоставить ему собственный.

В то же время персонажи – отнюдь не пластиковые солдатики, это живые люди. Они испытывают усталость и преодолевают ее силой воли, дома их наверняка ждут семьи, у них есть чувство юмора и долга. Именно это позволяет зрителям сопереживать каждому герою, удерживает внимание на сюжете до конца.

Премьера фильма прошла в социальной сети ЯRUS, позже он стал доступен в онлайн-кинотеатрах. На «Кинопоиске» доля положительных отзывов о нем составила почти 89%. Вскоре оценить работу российских кинематографистов смогут в других странах. Еще в ноябре продюсер Сергей Щеглов намекал на интерес к «Лучшим в аду» у зарубежных зрителей.

«Нам поступили предложения показать фильм в восточных странах: им заинтересовались в Китае, Индонезии, а также ряде европейских стран. Прокат на трёх языках гарантирован абсолютно точно, сейчас идут коммерческие переговоры по продаже фильма за рубеж на широкий экран. Интерес к картине большой», – заявил он.

В англоязычной версии она будет называться The Best in Hell, а на французском – Les meilleurs en enfer. Однако в каких именно странах будут проходить показы, пока не сообщается.