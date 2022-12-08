Yandex.RTB

Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки

Image 16+
Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки
В России / В Мире
«Лучшие в аду»

В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей.

Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в зарубежный кинопрокат. Как сообщили в кинокомпании Aurum Production, «Лучшие в аду» уже продублированы на английском и французском. Кроме того, выпущена версия с субтитрами. Как отметил продюсер Сергей Щеглов, в других странах к фильму проявляют интерес.

Буквально на прошлой неделе в Твери завершился V православный кинофестиваль «Русское сердце». На мероприятии показали сразу два фильма Евгения Пригожина – «Солнцепёк» и «Лучшие в аду», как примеры кинолент с патриотической направленностью. Последний вскоре увидят и за рубежом. О переводе киноленты на английский и французский языки сообщили в компании, снимавшей военную драму.

«Лучшие в аду» – киноновинка, фильм презентовали зрителям в начале октября текущего года. Всего за 2 месяца он успел собрать широкую аудиторию, от кинолюбителей до экспертов. Известно, что съемки координировал бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин. 

«Ни разу работа с Евгением Пригожиным не была легкой, потому что задачи всегда ставились абсолютно разные, уникальные, новые и

вопреки всем срокам, существующим в классическом кинематографе. Фильм “Лучшие в аду”, безусловно, стал очень сложным, но легких фильмов у нас попросту не было. Зато “Лучшие в аду” стал самым дерзким: два часа сплошного экшена», — поделился в интервью продюсер фильма Сергей Щеглов.

В основу сюжета лег боевой опыт героя России Алексея Нагина, погибшего 20 сентября при выполнении боевого задания. По сути, весь фильм представляет собой поминутную реконструкцию типовой для современных бойцов задачи. Группа штурмовиков должна захватить занятые врагом позиции, чтобы собрать данные, необходимые для ожидающих приказа бомбардировщиков. На это отводится строго определенное время, медлить ни в коем случае нельзя. Однако противник непрост и без потерь не обойдется.

Фильм получил признание аудитории по нескольким причинам. Благодаря привлечению профессиональных бойцов, тренеров и консультантов, а также использованию настоящей артиллерии, сцены в нем выглядят достоверными. Однако это не бездумная пальба, зритель может наблюдать полноценную боевую операцию, где важна последовательная и слаженная работа каждого звена. Большое значение для исхода несет оценка сил противника – который, к слову, также умен и опытен, попытки предугадать следующий ход и противопоставить ему собственный.

В то же время персонажи – отнюдь не пластиковые солдатики, это живые люди. Они испытывают усталость и преодолевают ее силой воли, дома их наверняка ждут семьи, у них есть чувство юмора и долга. Именно это позволяет зрителям сопереживать каждому герою, удерживает внимание на сюжете до конца.

Премьера фильма прошла в социальной сети ЯRUS, позже он стал доступен в онлайн-кинотеатрах. На «Кинопоиске» доля положительных отзывов о нем составила почти 89%. Вскоре оценить работу российских кинематографистов смогут в других странах. Еще в ноябре продюсер Сергей Щеглов намекал на интерес к «Лучшим в аду» у зарубежных зрителей.

«Нам поступили предложения показать фильм в восточных странах: им заинтересовались в Китае, Индонезии, а также ряде европейских стран. Прокат на трёх языках гарантирован абсолютно точно, сейчас идут коммерческие переговоры по продаже фильма за рубеж на широкий экран. Интерес к картине большой», – заявил он.

В англоязычной версии она будет называться The Best in Hell, а на французском – Les meilleurs en enfer. Однако в каких именно странах будут проходить показы, пока не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки

Сегодня, 16:38

E1.RU: 8 декабря жителей города Березовского эвакуировали в бомбоубежище после сирен

Сегодня, 11:08

Обвиненные в дезертистве мобилизированные жители Ирбита избежали наказания

Вчера, 21:41

Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации

6-12-2022, 08:42

Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником

5-12-2022, 14:03

Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

5-12-2022, 10:38

Новая волна мобилизации в России: Кому верить - таксисту или генералу ФСБ?

4-12-2022, 11:00

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

3-12-2022, 11:46

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

2-12-2022, 10:38

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

1-12-2022, 10:31

Совет Федерации проголосовал за принятие отставки Кудрина

30-11-2022, 17:58

Мишустин рассказал о государственном бюджете

29-11-2022, 20:48

Еланский гарнизон остался без отопления: жителей ждёт местный апокалипсис

25-11-2022, 16:47

Военная техника ВС РФ имеет низкий уровень производства высокоточного оружия для авиации

24-11-2022, 22:58

Фильмы «Лучшие в аду» и «Солнцепёк» Евгения Пригожина покажут на кинофестивале в Твери

24-11-2022, 14:28

В Иванове первоклассник держит в страхе всю школу №66

22-11-2022, 11:07

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

21-11-2022, 18:09

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

20-11-2022, 10:42

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

16-11-2022, 14:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин
  • 6-12-2022, 11:25

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)
  • 6-12-2022, 08:04

E1.RU: В Екатеринбурге врачи перечислили шесть симптомов свиного гриппа А (H1N1)

В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ
  • 6-12-2022, 08:17

КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были

Ивана Урганта убрали из премии «Золотой граммофон», которую он вел в течение 13 лет
  • Вчера, 13:32

Ивана Урганта убрали из премии «Золотой граммофон», которую он вел в течение 13 лет

Церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в 2022 году пройдет без шоумена Ивана Урганта. «Русское радио» отказалось от ведущего, который

44-летняя Орлова поделилась выбором имени для будущего ребенка и датой родов
  • 5-12-2022, 19:00

44-летняя Орлова поделилась выбором имени для будущего ребенка и датой родов

Минувшей осенью 44-летняя телеведущая Ольга Орлова объявила о своей беременности, показав поклонникам округлившийся живот. Теледива откровенно

Галкина и Пугачеву могут лишить гражданства Израиля из-за православного венчания в церкви
  • Вчера, 11:59

Галкина и Пугачеву могут лишить гражданства Израиля из-за православного венчания в церкви

Юморист Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее на территории РФ функции иноагента) и его жена, певица Алла Пугачева могут лишиться израильского

Новости партнеров
Новости партнеров
The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ
  • 6-12-2022, 09:03

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

Украине удалось создать ракеты, которыми она может бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном

Стрелков: Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется, не станет воевать хуже
  • 6-12-2022, 19:58

Стрелков: Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется, не станет воевать хуже

Небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин) после третьей попытки попасть на фронт, которая снова полностью провалилась, вернулся в Москву. После

Петербуржцы опровергли выводы Комтранса о «прекрасном обеспечении транспортом» Адмиралтейского района
  • 6-12-2022, 11:46

Петербуржцы опровергли выводы Комтранса о «прекрасном обеспечении транспортом» Адмиралтейского района

Комитет по транспорту рассказал о транспортном обслуживании Адмиралтейского района, где с ноября ввели платные парковки. По данным Комтранса, сейчас

Подоляк анонсировал наращивание ударов украинскими беспилотниками по военным аэродромам на территории России
  • 6-12-2022, 15:48

Подоляк анонсировал наращивание ударов украинскими беспилотниками по военным аэродромам на территории России

Украинское военное командование намерено продолжить практику по нанесению ударов по российским военным целям непосредственно на территории самой