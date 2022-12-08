Сбежавшая в Литву певица Монеточка клеймит РФ, в которой закончилась культура

В Сети появилось новый клип на песню Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, настоящее имя). В нем певица говорит о «конце» русской культуры и искусства, что, по её мнению, связано с отъездом из РФ представителей интеллигенции.

В видеоклипе исполнительницы, сбежавшей из страны в Литву, показано, как безвольный гражданин России, прикованный к телевизионной пропаганде, из человека превращается в мебель. По сюжету клипа мебель отвозят в какое-то место, где сжигают. В это время чиновники водят хоровод. Из пепла после сжигания появляется новый чиновник.

Примечательно, композиция «Гори» была записана Монеточкой в 2019 году. Тогда данную песню она посвятила бушующим лесным пожарам в РФ.

Также отметим, что весной Елизавета раскритиковала СВО и Российское государство и совместно с рэпером Noize MC осудила «чудовищную войну». Затем с гастролями она проехала по странам Европы, собирая деньги для помощи украинским беженцам.

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