Станислав Садальский раскритиковал шоу «За гранью» и передачу «Пусть говорят»

Стас Садальский раскритиковал шоу «За гранью» и «Пусть говорят». Скандальный актер заявил, что обе передачи нужно закрыть.

Садальский сравнил программу Сергея Соседова с телешоу Дмитрия Борисова. Об этом артист написал в своем посте в Телеграме.

Стас отметил, что рейтинги вышеуказанных программ низкие и по популярности существенно уступают шоу Андрея Малахова.

Артист также предложил подписчикам выбрать, какой программе не место на отечественном ТВ.

Получил рейтинги медиаскопа. Хотел узнать кто лучше и хуже: Соседов с программой «За гранью» или Борисов з передачей «Пусть говорят». Обе показывают плохие цифры. А вы как считаете, какой проект закрыть? Ответ обе не принимается, - написал актер.

К слову, новое бытовое ток-шоу Андрея Малахова носит название «Малахов». Оно выходит с понедельника по пятницу на канале «Россия 1» в 16.30.