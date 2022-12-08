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В Сети появилось видео, подтверждающее проблемы у Баскова со здоровьем

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В Сети появилось видео, подтверждающее проблемы у Баскова со здоровьем
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Фото из открытых источников

Многочисленные слухи о проблемах со со здоровьем у Николая Баскова оказались правдой. Портал Super получил неопровержимые видеодоказательства.

Корреспонденты издания пишут, что на съемки новогодней дискотеки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» певец выходил и уходил со сцены в полной темноте. Для этого в зале даже гасили свет. Во время номера артист избегал передвижений по сцене. Он простоял четыре минуты на одном месте в окружении подтанцовки. Не вышел Николай к прессе. Басков покидал зал, скрываясь под капюшоном и черной маской. На видео видно, что золотой голос страны сильно хромает. Его левая нога не сгибается.

По информации источника, съемки фестиваля «Песня года» для Николая тоже прошли в эксклюзивном формате. Его записывали отдельно от остального концерта, когда вывели всех зрителей.

Если речь идет о травме, то к чему такая секретность? Попытка скрывать тяжелую болезнь заставляет поклонников предполагать худшее. При этом надеяться на лучшее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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