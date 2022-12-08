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«ВЗГЛЯД.РУ»: Францию учат жить без электричества

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«ВЗГЛЯД.РУ»: Францию учат жить без электричества
В Мире
Фото из открытых источников

Во Франции с наступлением зимы приходит энергетический кризис. Французов сильно пугают грядущие отключения электричества, но власти нашла выход. Они учат граждан обходиться без него. По подсчетам властей, отключения электричества затронут 60% населения. 

В стране успели создать программу ЭкоВатт, которая при рисках перегрузки сети за 3 дня до вероятного отключения посылает красный сигнал, чтобы потребители знали о происходящем и постарались ограничить потребление электроэнергии. Если это не поможет, придется говорить о веерных отключениях до двух часов.

Супермаркеты, которые запитаны от собственных генераторов, продолжат функционировать. Могут закрыть «мелкие магазинчики». Банкоматы работать не будут, поэтому советуется иметь «немного наличных денег». Если заранее известно о том, что перебои с электричеством будут более 4-х часов, французам рекомендуют положить в морозильник много бутылок с водой и лед рядом с продуктами.

Перебои с электричеством также могут повлиять на транспорт. Во Франции поезда питаются от отдельной сети, трогать ее не будут, но может прекратиться работа светофоров, вокзалов, подземных переходов. Трамваи, пригородные поезда, метро тоже могут встать. Исключение - парижское метро, у которого собственная электросеть.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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