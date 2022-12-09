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Эксперты: жить в Петербурге стало дороже, чем в Москве

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Эксперты: жить в Петербурге стало дороже, чем в Москве
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жить в Петербурге по ряду показателей уже дороже чем в Москве, при том что уровень жизни москвичей гораздо выше, чем петербуржцев.

Исходя из данных The Economist, инфляция в Петербурге в этом году значительно опережает московскую, пишет ДП.

Так, годовая инфляция в Москве составила 17,1%, тогда как в Петербурге этот показатель составляет 19,4%.

«Контроль капитала, подавление импорта и перевод европейских платежей за газ в рубли поддерживает стоимость местной валюты. Между тем местные цены выросли из–за западных санкций», — отметили эксперты.

Исследование компании «Ромир» показало, что средняя стоимость продуктовой корзины составила 4082 рубля, в Москве — 4047 рублей. Дороже уже в Питере и проезд в общественном транспорте. Сейчас стоимость поездки в метро Питера – 65 рублей, а в Москве за одну поездку необходимо заплатить 61 рубль.

При этом в Москве все еще выше средний уровень зарплат, поэтому в целом в Петербурге уровень жизни ниже, а платить много за что петербуржцам приходится больше, чем жителям столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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