Эрдоган сообщил о намеченных переговорах

Турецкий президент Эрдоган заявил, что у него запланированы переговоры с российским президентом Путиным и руководителем киевского режима Зеленским.

Как сообщается, переговоры намечено провести в ходе беседы по телефону. Об этом Эрдоган заявил в Турции, выступая на международном форуме.

Он рассказал об одном из вопросов, который намерен обсудить. Это зерновая сделка между государствами. Соответствующее соглашение о вывозе продовольствия из украинских черноморских портов было достигнуто еще летом, затем его выполнение приостанавливалось и опять начиналось. Теперь Эрдоган намерен обсудить вопрос о дальнейших решениях вокруг этого соглашения.

Ранее сообщалось, что турецкие компании намерены закупать в России пшеницу.