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На границе Белоруссии и ЕС скопились грузовики

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На границе Белоруссии и ЕС скопились грузовики
В Мире
Фото из открытых источников

На границе Белоруссии с государствами европейского союза увеличивается количество грузовиков и автомобилей. Белорусский государственный пограничный комитет сообщает, что грузовиков скопилось уже около 5 тысяч. Это связано с заметно меньшим количеством по сравнению с нормой пропусков пограничными ведомствами Польши, Литвы и Латвии фур из Белоруссии.

Например, на польском пункте Бобровники разрешается пересечь границу только 15 % транспортных средств от прежней нормы. На литовском пункте Мядининкай этот показатель составляет 30 %. В белорусском ведомстве сообщается, что всего польские пограничники пропустили 25 % фур от нормы, литовские – 48 %, латвийские – 45 %.

Аналогичная ситуация и с легковыми автомобилями.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 37% машин от нормы'', – сообщили в ведомстве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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