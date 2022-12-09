На границе Белоруссии и ЕС скопились грузовики

На границе Белоруссии с государствами европейского союза увеличивается количество грузовиков и автомобилей. Белорусский государственный пограничный комитет сообщает, что грузовиков скопилось уже около 5 тысяч. Это связано с заметно меньшим количеством по сравнению с нормой пропусков пограничными ведомствами Польши, Литвы и Латвии фур из Белоруссии.

Например, на польском пункте Бобровники разрешается пересечь границу только 15 % транспортных средств от прежней нормы. На литовском пункте Мядининкай этот показатель составляет 30 %. В белорусском ведомстве сообщается, что всего польские пограничники пропустили 25 % фур от нормы, литовские – 48 %, латвийские – 45 %.

Аналогичная ситуация и с легковыми автомобилями.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 37% машин от нормы'', – сообщили в ведомстве.