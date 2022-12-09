Елена Летучая заявила, что шоу «Ревизорро» обязано ей своим успехом

Бывшая ведущая популярного шоу «Ревизорро» Елена Летучая оценила свою роль в успехе этой передачи. В Telegram-канале звездная блондинка написала, что в популярности программы есть ее заслуга. Также она себя назвала «лучшей частью» этого шоу.

«Моя заслуга как ведущей очень большая. Во-первых, это сложный формат. Многие телеведущие, работающие даже сейчас в рейтинговых программах, не могут работать в таком формате, как "Ревизорро". Ты одновременно много дел делаешь», — отметила Летучая.

По словам Елены, в «Ревизорро» не было никогда сценария. Ей приходилось в кадре уже на ходу обдумывать слова и свои действия.

«Заходишь на кухню, должен быстро оценить область, быстро противодействовать тем людям, которые мешают все это время тебе, должен при этом выглядеть достойно».

Также знаменитость добавила, что ей было очень сложно работать на проекте. Она являлась ведущей и продюсером программы с 2014 по 2017 год.