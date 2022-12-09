Фото: Веру Брежневу заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Меладзе

В феврале 2022 года Вера Брежнева взяла паузу в творческой деятельности и полностью посвятила себя благотворительности. 7 декабря артистка, которая публично отреклась от России, дала концерт в Риге.

Кадрами с музыкального выступления в личном микроблоге поделилась младшая дочь певицы — Сара. Для выступления 40-летняя блондинка выбрала струящееся светлое платье. Оно очень неудачно село на исполнительницу. Со стороны кажется, будто Вера очень сильно располнела или беременна! Правда, Брежнева упорно молчит и не делиться подробностями личной жизни с поклонниками.

Напомним, не так давно В Сети появились слухи о разрыве певицы с продюсером и композитором Константином Меладзе. В нулевых годах украинская артиста, будучи солисткой женской поп-группы «ВИА Гра», тайно встречалась с женатым наставником. В 2015 году они поженились в Италии.

От первого брака у Веры в 2001 году родилась дочь Соню. От второго брака у звезды эстрады есть дочь Сара, которая родилась в 2009 году. Общих детей у Меладзе и Брежневой нет.