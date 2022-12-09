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Кристина Асмус заявила, что она и их общая дочь ждут от Харламова решения жилищного вопроса

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Кристина Асмус заявила, что она и их общая дочь ждут от Харламова решения жилищного вопроса
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Фото из открытых источников

Кристина Асмус публично опровергла то, что шоумен Гарик Харламов, ее бывший супруг, обеспечил ее и их общего ребенком жильем.

Ранее резидент Comedy Club заявил, что оставил после развода дом, в котором они когда-то вместе жили. При этом комик сообщал несколько неприятных подробностей о том, что совершал в нетрезвом состоянии, будучи в браке.

Но Асмус опровергла слова о том, что она и их совместная дочь обеспечены жильем. Селебрити призналась, что экс-муж не оставил никакого дома, где облевал дверь, и даже ни копейки денег.

Несмотря на то, что развод пары состоялся более двух лет назад, артистка утверждает, что Гарик до сих пор хранит обиду на нее за уход. Звезда популярного сериала «Интерны» призвала Харламова прекратить публично унижать ее. Асмус напомнила, что является матерью его ребенка.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, бесспорно, у вас прекрасное чувство юмора. Хорошо бы еще иметь чувство такта и честность. Напоминаю, что Кристине Асмус не оставили никакой дом, ни облеванный, ни обоссанный. Также ни копейки денег. Предлагаю на эту тему шутить. Понимаю, что злитесь, что ушла от вас. Но публичные унижения матери вашего ребенка — не самый хороший способ справиться с  конфликтом. Помогите лучше, наконец-то, нам с ребенком обзавестись жильем», — язвительно написала она.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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