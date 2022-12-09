Лайма Вайкуле на концерте в Латвии публично поблагодарила друзей-украинцев за поддержку

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в
Китайские журналисты сообщают, что политические власти западных государств продолжают давить на Пекин и Дели, чтобы добиться их присоединения к
В ноябре Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста от 16.09.2022.) воссоединились после длительной
Народная артистка России Алла Борисовна Пугачёва в 70-е годы оппыталась получить роль в кино. Она хотела принять участие в работе над картиной
Подробности съемок в сексуальных сценах телевизионного сериала «Монастырь» раскрыла телеведущая Настя Ивлеева. Актриса дала небольшое интервью
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании
В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал о судьбе мобилизованных жителей Ирбита, которые пожаловались супругам на плохие условия на
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