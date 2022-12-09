Лайма Вайкуле на концерте в Латвии публично поблагодарила друзей-украинцев за поддержку

Лайма Вайкуле продолжает активно выступать за границей. Она не обращает никакого внимания на критику российских поклонников и многих коллег. На сцене артистка не только поет на русском языке, но шутить о нем.

Певица отметила, что все ее хиты были написаны на русском языке, но она пока что не собирается их переводить из-за происходящего в мире. Но при этом Лайма призналась, что иногда задумывалась об этом.

"Не знала, как буду по-русски петь. Но друзья-украинцы мне сказали, что должна дальше выступать и работать. Благодаря им в принципе я здесь с вами говорю сейчас, ведь "Ачу-ачу" еще не научилась петь, однако постараюсь. Буду учиться!" — иронично отметила 68-летняя Вайкуле на концерте в Латвии.

Напомним, недавно произошел очередной скандал участием латвийской певицы. Она в последнем своем интервью сделала комплимент себе и близкой подруге Алле Пугачевой, заявив, что они в свое время содержали весь Советский Союз.