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Музыкальный критик Соседов счел необоснованными заявления Вайкуле о «содержании» всего СССР

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Музыкальный критик Соседов счел необоснованными заявления Вайкуле о «содержании» всего СССР
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Фото из открытых источников

Латвийская и советская певица Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление. Артистка сообщила, что благодаря ее трудами Советский Союз получал большой доход, который после распада начала приносить Алла Пугачева.

Ее слова высмеял знаменитый телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт счел такое заявление максимально ужасным и глупым.

«Ужасное, глупое заявление выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне жаль ее».

Также Соседов отметил, что слова Вайкуле не соответствуют действительности, являются «полным бредом», и всерьез воспринимать их не следует. Сергей Васильевич заявил, что не считает нужным давать комментарии на маразматическое заявление со стороны исполнительницы.

«Вы считаете, я должен комментировать бред дуры, простите? Там бред полный. Она «содержала весь Советский Союз. Я должен это комментировать, вы думаете? Тогда вы меня дураком считаете».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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