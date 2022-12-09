Музыкальный критик Соседов счел необоснованными заявления Вайкуле о «содержании» всего СССР

Латвийская и советская певица Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление. Артистка сообщила, что благодаря ее трудами Советский Союз получал большой доход, который после распада начала приносить Алла Пугачева.

Ее слова высмеял знаменитый телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт счел такое заявление максимально ужасным и глупым.

«Ужасное, глупое заявление выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне жаль ее».