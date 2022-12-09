Наталия Власова рассказала о проклятиях и обидах на бывшую подругу Елену Ваенгу

Певица и композитор Наталия Власова, исполнительница популярного хита "Я у твоих ног", дружила с Еленой Ваенгой (тогда еще Леной Хрулевой). А затем их дороги разошлись, и они расстались врагами. Об этом артистка рассказала в передаче"Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1".

Девушки познакомились в училище при консерватории, Наталия и Елена были однокурсницами. Пять лет они были подруги не разлей вода. На тот момент Ваенга уже писала песни. Первая же песня Натальи "Я у твоих ног" попала в хит-парады Санкт-Петербурга, а студентку пригласили в Москву с контрактом. Когда Лена об этом узнала, она просто исчезла. Через несколько лет она позвонила и сказала: "Натаха, прости, жаба задушила".

Девушки продолжили общаться, а затем Власова услышала запись композиции Ваенги, где прозвучала ее мелодия. Тогда она не выдержала и предъявила претензии подруге. В ответ Ваенга тоже не сдержалась.

То, что я услышала, это самое чудовищное, что вообще слышала в жизни. Была пауза, минута минимум, а затем проклятья, о существовании которых не знала.

Наталия призналась, что переживала непростой период, у нее срывались контракты, поэтому она до сих пор не уверена, что это не является следствием проклятия артистки.