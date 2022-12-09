Yandex.RTB

олова покрыта сединой: кадры со свадьбы 37-летней Анастасии Меськовой обсуждают в Сети

Image 16+
олова покрыта сединой: кадры со свадьбы 37-летней Анастасии Меськовой обсуждают в Сети
Знаменитости
Фото из открытых источников

Анастасия Меськова вышла замуж. Фанатов кионактрисы поразил внешний вид жениха. На фото из бракосочетания, которые были сделаны в ЗАГСе в Барвихе, над столом склонился седой новобрачный.

Избранником 37-летней девушки, для которой это уже третий брак, стал режиссер Михаил Вайнберг. Для торжественной церемонии Меськова выбрала пышное белое платье с глубоким декольте. Волосы Анастасия собрала волосы в высокую прическу с нежными локонами.

Избранник звезды ленты «Сладкая жизнь» одел классический темный костюм и бардовый галстук. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, седые волосы добавляют жениху много лет.

Слегка удивившись, фанаты все же пожелали паре любви и счастья.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Лайма Вайкуле на концерте в Латвии публично поблагодарила друзей-украинцев за поддержку

Сегодня, 16:38

Кристина Асмус заявила, что она и их общая дочь ждут от Харламова решения жилищного вопроса

Сегодня, 16:27

Певица Саша Зверева сообщила, что её старшая дочь лишилась работы из-за хейтеров

Сегодня, 16:17

олова покрыта сединой: кадры со свадьбы 37-летней Анастасии Меськовой обсуждают в Сети

Сегодня, 16:15

Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле

Сегодня, 14:35

Елена Летучая заявила, что шоу «Ревизорро» обязано ей своим успехом

Сегодня, 14:20

«Пугачёва для бедных»: Монеточка сбежала в Литву и сэкономила 500 тысяч рублей

Сегодня, 14:17

SHAMAN в программе «Жизнь и судьба» впервые рассказал о своей жене

Сегодня, 13:59

Василий Ливанов сообщил об окончании дружбы с Кончаловским после выхода фильма «Андрей Рублев»

Сегодня, 13:51

StarHit: Веру Брежневу заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с мужем

Сегодня, 11:16

В Интернете опубликовали новую фотографию 44-летней жены певца SHAMAN без фильтров и фотошопа

Сегодня, 10:59

Татьяна Брухунова по просьбе Евгения Петросяна выложила новую фотографию с оголенной грудью

Сегодня, 10:44

Жена Гарика Мартиросяна набросилась на Алсу на публике

Сегодня, 10:35

Наталия Власова рассказала о проклятиях и обидах на бывшую подругу Елену Ваенгу

Сегодня, 09:37

Елена Воробей впервые раскрыла правду о своем романе с Евгением Петросяном

Вчера, 21:15

Власти Бердянска опровергли сообщения СМИ о взрывах в районе аэропорта

Вчера, 21:03

Покинувшая РФ артистка Алла Пугачева намерена приехать в Москву на новогодние праздники

Вчера, 20:51

40-летняя Вера Брежнева под псевдонимом VERA заявила об аншлаге на ее концерте в Риге

Вчера, 20:31

Станислав Садальский раскритиковал шоу «За гранью» и передачу «Пусть говорят»

Вчера, 20:28

Лиза Арзамасова анонсировала возвращение телесериала «Папины дочки» на экраны 9 лет спустя

Вчера, 13:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года
  • Сегодня, 10:30

The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия

Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки
  • Вчера, 16:38

Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки

В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в

Журналисты рассказали об ответе китайского дипломата на вопрос о цене на нефть из России
  • Вчера, 20:33

Журналисты рассказали об ответе китайского дипломата на вопрос о цене на нефть из России

Китайские журналисты сообщают, что политические власти западных государств продолжают давить на Пекин и Дели, чтобы добиться их присоединения к

Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле
  • Сегодня, 14:35

Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле

В ноябре Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста от 16.09.2022.) воссоединились после длительной

Народная артистка России Алла Пугачева не получила роль в кино из-за своего возраста
  • 7-12-2022, 10:16

Народная артистка России Алла Пугачева не получила роль в кино из-за своего возраста

Народная артистка России Алла Борисовна Пугачёва в 70-е годы оппыталась получить роль в кино. Она хотела принять участие в работе над картиной

Ивлеева рассказала о сложностях во время съемок сексуальных сцен в телесериале «Монастырь»
  • 7-12-2022, 18:10

Ивлеева рассказала о сложностях во время съемок сексуальных сцен в телесериале «Монастырь»

Подробности съемок в сексуальных сценах телевизионного сериала «Монастырь» раскрыла телеведущая Настя Ивлеева. Актриса дала небольшое интервью

Новости партнеров
Новости партнеров
Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном
  • Вчера, 15:43

Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном

Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании

Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации
  • Сегодня, 10:10

Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации

В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9

Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО
  • Сегодня, 10:23

Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО

Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,

Обвиненные в дезертистве мобилизированные жители Ирбита избежали наказания
  • 7-12-2022, 21:41

Обвиненные в дезертистве мобилизированные жители Ирбита избежали наказания

Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал о судьбе мобилизованных жителей Ирбита, которые пожаловались супругам на плохие условия на