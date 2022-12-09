олова покрыта сединой: кадры со свадьбы 37-летней Анастасии Меськовой обсуждают в Сети

Избранником 37-летней девушки, для которой это уже третий брак, стал режиссер Михаил Вайнберг. Для торжественной церемонии Меськова выбрала пышное белое платье с глубоким декольте. Волосы Анастасия собрала волосы в высокую прическу с нежными локонами.

Избранник звезды ленты «Сладкая жизнь» одел классический темный костюм и бардовый галстук. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, седые волосы добавляют жениху много лет.

Слегка удивившись, фанаты все же пожелали паре любви и счастья.