Певец Николай Басков сделал признание о своем здоровье: «Чувствуешь, что ты все ближе к земле»

Николай Басков решил наконец-то сделать официальное заявление о состоянии своего здоровья». Певец, о болезни и тяжелом состоянии которого ходит много слухов в Сети, решил развеять сомнения своих поклонников.

«У меня были проблемы со связками на ноге. Доктора сделали прекрасную работу», — признался певец.

Артист уточнил, что у него проблемы только с ногой, однако СМИ навешали столько ложных диагнозов, что порой он чувствовал близость к земле.

Напомним, корреспонденты сообщили, что на записи фестиваля «Песни года» разбитый болезнью певец вышел на сцену при помощи помощников, еле двигался и неподвижно исполнил несколько комопзиций. Также утверждалось, что выглядел Басков уставшим и изнеможенным.

В Интернете также появилось видео, на котором без слез на «золотой голос» РФ нельзя было смотреть. В кадре видно, что исполнителя хита «Шарманка» поддерживают за руки, а сам он избегал журналистов.