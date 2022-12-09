Певица Саша Зверева сообщила, что её старшая дочь лишилась работы из-за хейтеров

Бывшая солистка популярной группы "Демо" Саша Зверева много лет живёт в США. Там свою творческую карьеру начала строить её старшая дочка Василиса.

На днях в своей социальной сети исполнительница рассказала о проблемах, которые возникли с трудоустройством ее дочери. Сейчас Василиса является студенткой колледжа Санта-Моники. Девушка готовится к поступлению в университет. Старшая дочь экс-певицы также увлекается рисованием, дизайном и активно изучает графику.

При этом наследница звезды совмещает учебу с работой. Но у дочки артистки не все гладко складывается. Как говорит Саша, в большей мере из-за хейтеров.

"Хейтеры навредили Васеньке. Они лишили ее двух мест работы, поэтому теперь не распространяемся на эту тему", - объяснила Зверева.

Напомним, Саша Зверева родила Василису и сына Макара от банковского работника Ильи Гусева. Жили влюбленные в гражданском браке. Первым официальным мужем артистки был диджей Дмитрий Алмазов. От него она родила сына Льва. С 2020 года она состоит в браке с американцем, которому родила сына Себастиана.