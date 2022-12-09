«Пугачёва для бедных»: Монеточка сбежала в Литву и сэкономила 500 тысяч рублей

Из России уехала певица Монеточка, ранее осудившая СВО и помогавшая украинцам. Но сбежала Лиза Гырдымова отнюдь не из-за преследований, а из-за денег.

У певицы произошел конфликт с экс-солистом группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным. Артист обвинил ее в плагиате своего хита "Женщина, я не танцую!", которую Лиза выпустила в 2016 году под названием "Мама, я не зигую!". В 2022 году Басманный суд присудил исполнительнице выплатить 500 тысяч рублей за плагиат, а в сентябре судебные приставы завели уголовное дело на Монеточку из-за неоплаченного штрафа.

Накануне того, как подоспело решение суда о штрафе за плагиат, девушка по-быстрому уехала в Литву, где никакие приставы ее не достанут. Впрочем, она это объяснила желанием "чувствовать свободу в высказываниях" и "в своих песнях не прятаться за метафорами". Напомним, 8 мая вместе со своим гражданским супругом Монеточка осудила СВО и заявила, что будет помогать тем, чью жизнь перечеркнула война. С апреля по май пара провела в странах Скандинавии и Балтии несколько концертов под названием "Голоса мира", средства от выступлений пошли на помощь беженцам из Украины.