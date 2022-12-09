Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле

В ноябре Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста от 16.09.2022.) воссоединились после длительной разлуки. Теперь семейная пара вместе посещает светские мероприятия, а также концерты уехавших из РФ звезд. На днях супруги появились на выступлении российской группы «Би-2» в Израиле.

В Сети появились фото с выступления «Би-2» в Тель-Авиве. Зал был полон поклонников, среди которых оказались Пугачева и Галкин. Появление популярных артистов произвело настоящий фурор в зале. Супругов буквально обступили фанаты, которые их осыпали комплиментами и благодарностью. Каждый из присутствующих попытался сфотографироваться с четой. На фото видно, как они танцуют и подпевают песням «Би-2».

Без внимания не оставили чету сами музыканты. Участники коллектива вывели изображения Аллы Борисовной и ее благоверного на большой экран, который находился прямо на сцене. Артисты были очень рады съемке, они помахали всем зрителям, а затем обнялись.