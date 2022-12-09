SHAMAN в программе «Жизнь и судьба» впервые рассказал о своей жене

В пятницу, 9 декабря 2022 года, на канале «Россия-1» вышла вторая часть передачи Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». В студии появился популярный нынче певец SHAMAN из Новомосковска, настоящее имя которого Ярослав Дронов.

Ведущий программы и его гость поговорили о написанных патриотических песнях и о жене артиста. Как известно, в ноябре 2022 года певец и его супруга Елена Мартынова отметили деревянную свадьбу. С момента бракосочетания влюбленных прошло пять лет. Как признался исполнитель, он – не очень хороший муж, так как постоянно отсутствует дома из-за плотного гастрольного графика и постоянных переездов. В те редкие дни, когда получается приехать домой, он спит и больше ничего не делает.

SHAMAN признался, что уже на второй встрече с девушкой приняли решение расписаться. Парень четко сразу понял, что они должны быть вместе. В итоге так произошло.

«Я привык всегда слушать свое сердце, оно не врет».

В треке «Ты моя» много строк посвящено Мартыновой. Певец счастлив, что Елена помогает, всегда поддерживает на его творческом пути.