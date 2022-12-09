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Татьяна Брухунова по просьбе мужа Евгения Петросяна выложила фотографию с оголенной грудью

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Татьяна Брухунова по просьбе мужа Евгения Петросяна выложила фотографию с оголенной грудью
Знаменитости
Фото из открытых источников

Евгений Петросян попросил молодую супругу оголить грудь на радость подписчикам. Татьяна Брухунова опубликовала в своей соцсети снимок, на котором она продемонстрировала все прелести своей роскошной фигуры.

Недавно знаменитая пара улетела на отдых на Мальдивы. Там 33-летняя Татьяна гуляет по песочному пляжу в откровенном наряде с вырезами по бокам. В личном микроблоге жена комика решила показать несколько фото. Первое из них приличное, а вот второе явно привлекло внимание подписчиков.

Поклонники отреагировали комплиментами на новую публикацию Брухановой. Они также похвалили Петросяна за красавицу-жену и очень меткий глаз.

Действительно, 77-летний артист не упускает возможности похвастаться молодой избранницей. Фанаты тоже не отрицают, что юморист старается соответствовать молодой возлюбленной и сам расцветает на глазах.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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