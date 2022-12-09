В Интернете опубликовали фотографию 44-летней жены российского певца SHAMAN без фильтров и фотошопа

С 2017 года Ярослав Дронов (певец SHAMAN) состоит в браке с Еленой Мартыновой. Между ними 13-летняя разница в возрасте, которая нисколько не мешает строить отношения.

А сегодня в Сети появились фото супруги артиста фильтров и ретуши. И избранница популярного исполнителя прекрасно на них виглядит. В чем секрет привлекательности 44-летней брюнетки, неизвестно.

До недавнего времени Елена не делилась подробностями личной жизни с SHAMAN. Буквально месяц назад Мартынова сделала исключение. Она написала любимому трогательный пост в соцсети. Он посвящен их первому юбилею - 5-летию со дня свадьбы. При этом женщина призналась, что совместная жизнь с певцом не была безоблачной.

Сам Дронов тоже в одном из интервью заговорил о своих отношениях.

«Мы быстро и без раздумий приняли решение расписаться. Наверное, уже на второй встрече. Я привык слушать свое сердце. Оно никогда не врет. В тот момент я понял, что нам нужно быть вместе. Вот до сих пор вместе».

SHAMAN также заявил, что не считает себя хорошим мужем из-за очень загруженного рабочего графика.



