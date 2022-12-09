Василий Ливанов сообщил об окончании дружбы с Кончаловским после выхода фильма «Андрей Рублев»

Российский актер театр и кино Василий Ливанов рассказал о ссоре с легендарным режиссером Андреем Кончаловским. Картина «Андрей Рублев» перечеркнула дружбу артиста со знаменитым кинематографистом.

Зрители знают, что Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский выступили в качестве авторов сценария кинофильма «Андрей Рублев». Однако мало кому известно, что идею создания этой ленты им подкинул именно Ливанов. Василий Борисович поделился своей задумкой с товарищами во время очередной дружеской беседы.

В передаче «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», 87-летний актер признался, что ему было очень обидно, когда коллеги написали за его спиной сценарий.

Впрочем, через много лет Кончаловский извинился перед Ливановым в своей книге. Кинорежиссер попросил у него прощения за воровство.

Я сказал ему: "Я тебя прощаю, хотя ты навсегда утратил доверие. Без доверия дружбы не может быть". И все", — заявил Ливанов.