Журналист выразил мнение о вытеснении США Китаем из региона арабских государств

В немецком издании Junge Welt опубликована статья об изменении геополитической ситуации в районе Персидского залива. Журналист Кронауэр собрал материал, на основании которого доказывает, что политические власти Китая вытесняют США из этого региона. Он обратил внимание на заинтересованность самих арабских государств в более тесном сотрудничестве с Пекином.

Кронауэр считает, что такие государства как Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся к расширению своей деятельности в районе Персидского залива, однако им придется противостоять здесь Ирану. Поэтому политические власти этих государств стремятся объединиться с Китаем для борьбы с Ираном.

Журналист отмечает, что Пекин, в свою очередь, тоже ставит цель расширить свое влияние в регионе, поэтому идет на сближение с местными арабскими государствами, вытесняя США.