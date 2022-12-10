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Журналист выразил мнение о вытеснении США Китаем из региона арабских государств

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Журналист выразил мнение о вытеснении США Китаем из региона арабских государств
В Мире
Фото из открытых источников

В немецком издании Junge Welt опубликована статья об изменении геополитической ситуации в районе Персидского залива. Журналист Кронауэр собрал материал, на основании которого доказывает, что политические власти Китая вытесняют США из этого региона. Он обратил внимание на заинтересованность самих арабских государств в более тесном сотрудничестве с Пекином.

Кронауэр считает, что такие государства как Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся к расширению своей деятельности в районе Персидского залива, однако им придется противостоять здесь Ирану. Поэтому политические власти этих государств стремятся объединиться с Китаем для борьбы с Ираном.

Журналист отмечает, что Пекин, в свою очередь, тоже ставит цель расширить свое влияние в регионе, поэтому идет на сближение с местными арабскими государствами, вытесняя США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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