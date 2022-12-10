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Журналист выразила мнение об отношениях России и западных государств

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Журналист выразила мнение об отношениях России и западных государств
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист издания РИА Новости Караева высказала мнение об отношениях между Россией и западными государствами. Она считает, что российские политические власти вовремя прекратили тесное сотрудничество с государствами европейского союза и США, и более интенсивно стали выстраивать отношения со странами востока.

Караева вспомнила заявление помощника российского президента по вопросам внешней политики Ушакова, который отметил, что курс на выстраивание единого геополитического пространства от Лиссабона до Владивостока не удался.

Караева полагает, что российские политические власти отказались от этой цели как изначально ошибочной. Она считает, что после распада СССР России следовало сразу в большей мере ориентироваться на сотрудничество с восточными государствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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