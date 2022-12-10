Читатели немецкого издания Die Welt оставляют комментарии по поводу недавнего сообщения о расследуемом коррупционном скандале в законодательном органе европейского союза.

Сообщается, что на некоторых представителей европейского парламента пробовали повлиять политические власти арабского государства. Они получали значительные денежные суммы. При проведении расследования уже арестована заместитель руководителя европейского парламента Кайли. Поводом для этого стало разбирательство коррупционного дела вокруг чемпионата мира в Катаре.

Читатели в связи с этими сообщениями задались вопросом о легитимности последних принятых нормативных актов европейским законодательным органом.