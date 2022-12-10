Алёна Шишкова расплакалась из-за отношения к ней на реалити-шоу «Наследники и самозванцы»

Алёна Шишкова продолжает принимать участие в шоу "Наследники и самозванцы". Однако девушка чувствует, что многие участники её всерьёз не воспринимают. Экс-возлюбленная рэпера даже расплакалась из-за такого негативного отношения к ней.

Шишкова прошла тест на детекторе лжи. Она, преодолев собственные эмоции, высказала правду о том, как к ней относятся коллеги по реалити-проекту.

В его рамках Алену попросили зачитать текст, который оказался очень близок. Произнося одну за другой фразу, блогер стала рыдать.

«Меня всю жизнь недооценивают, считают глупой, предсказуемой, медленной, бесполезной, плаксивой. Мне надоело это» — говорила модель дрожащим голосом.

30-летняя девушка призналась, что ей было тяжело произносить такие обидные слова в свой адрес. По словам знаменитости, она является очень ранимым человком и даже небольшое негативное высказывание может вывести её из равновесия.

Напомним, на шоу "Наследники и самозванцы" Шишкова действительно понравилась не всем. Больше всего против неё высказывался Влад Кадони. Он заявил, что модель нужно убрать из числа участниц, поскольку она не приносит проекту пользу. С ним согласились некоторые зрители, называя экс-возлюбленную Тимати весьма неоднозначной личностью.