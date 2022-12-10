Алла Пугачева и Максим Галкин посетили концерт рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве

Алла Борисовна Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) посетили вместе концерт рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, который состоялся два дня назад, 8 декабря.

Комик поделился с поклонниками снимками с мероприятия в своей социальной сети. На видеоролике видно, что во время исполнения музыкантами песни "Молитва" на экране на сцене транслировался зрительный зал. Перед припевом на заднике показали Пугачеву и шумена. Пара мило улыбалась и махала руками.

"Вчера концерт "Би-2" в Тель-Авиве! Отдельный респект за джем-сейшен с Андреем Макаревичем* (иноагент)", – подписал юморист новый пост.

Пара поприветствовала пришедших зрителей на концерт Левы и Шуры и подпевала им. Лица певицы и комика в этот момент буквально светились от счастья.

Напомним, звездное семейство переехало в Израиль после начала СВО. Летом супруги проживали в латвийской Юрмале. Пародист активно критиковал действия России по отношению к Украине. В августе Примадонна не надолго прилетала с детьми в Москву. Артистка решила вопросы с документами и в сентября вернулась с наследниками к мужу в Тель-Авив.