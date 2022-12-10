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Авербух рассказал правду о ревности к партнеру Арзамасовой по «Ледниковому периоду»

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Авербух рассказал правду о ревности к партнеру Арзамасовой по «Ледниковому периоду»
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Фото из открытых источников

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов являются партнерами в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Звезды показывают очень чувственные номера, нежные прикосновения и объятия, поэтому в Сети появились слухи. Поговаривают, любовь партнеров не наиграна и актриса променяла супруга, который старше нее, на молодого фигуриста.

Однако сам Илья Авербух посмеивается над домыслами журналистов. Он с юмором относятся к подобным сплетням. Продюсер шоу уверен, что благодаря его таланту постановщика игра на льду выглядит правдоподобной.

«Во-первых, часть танцев Никиты и Лизы ставил я сам. Понимал, какого эффекта нужно добиться. Во-вторых,  актерское перевоплощение подразумевает изображение страсти, поэтому много объятий и предпосылок к поцелуям. Здесь места ревности нет, все это просто игра, которая с жизнью не имеет ничего общего. Да, визуально партнеры проявляют чувства друг к другу, хотя после тренировок Лиза всегда меня дожидалась, мы вместе ехали домой. Поэтому зацепиться некому и не за что», — ответил на сплетни продюсер Авербух.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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