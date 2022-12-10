Бузова не смогла ответить на простые вопросы из школьной программы 4-го класса

Ольга Бузова в российском шоу-бизнесе имеет имидж не самой умной женщины из-за цвета волос. Тем не менее, несмотря на все стереотипы, звезда шоу "Дом-2" закончила с серебряной медалью школу.

Певица неоднократно сама шутит над уровнем своего интеллекта. Поющая телеведущая упоминает строки из собственной композиции о необходимости "выключить мозг" во время прослушивания ее хитов. Однако когда пришло время общественности доказать наличие каких-либо знаний, Ольга не смогла проявить себя.

Она приняла участие в шоу Иды Галич "1-1". При этом артистка не ответила на простые вопросы из школьной программы 4 класса и заявила, что она катапультируется из эфира. Но так и не смогла выговорить слово катапульта, путая в нём буквы.

Знаменитость призналась почти все из школьной программы она забыла, а некоторые моменты со школы ей вовсе непонятны. К примеру, Бузова не знает, зачем решать задачи. Она не нашла им никакого практического применения.