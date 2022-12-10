Фанаты «Импровизации» обвинили «ТНТ» в шантаже после предложения вернуть телешоу в эфир

Недавно появилась информация о том, что канал «ТНТ» закрывает телешоу «Импровизация». Этот шаг руководство объяснило «новой стратегией». Первыми о печальном известии поклонникам рассказали сами участники. Позже стало известно, что у поклонников есть возможность добиться возвращения проекта. Хотя сами они уверены, что ТНТ их шантажирует.

На фоне общественного резонанса после новостей о закрытии «Импровизации» слово взяла Тина Канделаки, директор телеканала. Она не просто высказалась о судьбе проекта, но даже пообещала, что в следующем году шоу вернут на экраны. При этом журналистка назвала одно условие – один миллион подписчиков на телеканале в видеосервисе Rutube.

«Поклонники Импровизации, хочу поблагодарить за горячую поддержку шоу, которое вам так полюбилось. Телеканал вас услышал и ценит серьезную лояльность. Поэтому хочу предложить: если наберете миллион подписчиков на Rutube-канале этого шоу, то мы вернем его в 2023 году в эфиы. Если любите эту программу и хотите, чтобы она вернулась, можете ее сами вернуть», - написала медиаменеджер.

На фоне такого заявления поклонники решили, что канал специально закрыл передачу ради продвижения отечественного видеохостинга. Не секрет, что активы Rutube входят в медиагруппу «Газпром-медиа», как и «ТНТ». Поэтому вскоре соцсети заполнили призывы игнорировать озвученные условия.