Галкин выложил новую фотографию супруги Пугачевой в кожаных мини-шортах в объятиях дочери Лизы

Поклонники под постом отметили, что Алла Борисовна всегда была иконой стиля. Фанаты отметили, что выглядит 73-летняя певица просто замечательно, молодо и свежо. Видно, что исполнительница усердно и долго работает над собой. Лиза же становится краше с каждым днем. Белокурую красавицу подписчики засыпали восторженными комплиментами. Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку. Хейтеры напомнили, что она сбежала из России в самый ответственный момент.

Напомним, сейчас Примадонна российской эстрады вместе со своей семьей находится в Израиле. Из-за напряженного графика Галкина семье редко удается побыть всем вместе, что очень печалит не только самого шоумена, но и его жену и близняшек.