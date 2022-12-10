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Юрий Антонов впервые появился на телевидении РФ после операции за границей

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Юрий Антонов впервые появился на телевидении РФ после операции за границей
Знаменитости
Фото из открытых источников

77-летний советский и российский композитор, эстрадный певец, поэт и музыкант Юрий Антонов несколько недель провел за рубежом. За границей он проходил курс лечения. Сегодня артист решил посетить студию Андрея Малахова для того, чтобы вспомнить композиции минувших лет. Новый эфир передачи «Привет, Андрей» посвящен старым песням из советских кинофильмов, которые все знают и любят.

Певец не так давно вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. Дело в  том, что три года назад исполнитель получил серьезную травму ноги. Несколько лет он передвигался с тростью. Боль пронизывала конечность знаменитости, поэтому он отправился в известную австрийскую клинику для прохождения реабилитации. Там Антонову заменили сустав. Дальнейшее лечение прописали в РФ.

Как признался ведущему Юрий Михайлович, сейчас ему заметно легче и он может передвигаться без трости. Поэтому в студию шоу «Привет, Андрей» он впорхнул на своих двоих и в целом выглядел замечательно.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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