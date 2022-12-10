Комик Павел Воля вызвал на бой экс-возлюбленного Ольги Бузовой Даву Манукяна

Павел Воля вызвал экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, более известного как Дава, на поединок. Знаменитый юморист заявил, что поединок состоится в формате два на два.

Произошло это во время съемок нового выпуска программы Comedy Club на канале ТНТ. Во время съемки Павел по традиции выступил с обличительным монологом, в котором он раскритиковал современность. По мнению комика, вместо стремления общественности к летающим автомобилям, все сейчас следят за боями, наподобие поединка Даны Борисовой с Еленой Берковой. После этого шоумен заявил, что решил также стать бойцом.

«Карьера комика уже в прошлом, теперь я буду боец. Вызываю Даву на бой. Беру Харлашку, а он берет Киркорова, будем биться двое на двое, как бы это странно ни прозвучало», — заявил Воля.

Впрочем, Павел просто пошутил. Никто из обозначенных людей не согласится выяснять на кулаках отношения. Да и сам резидент Comedy Club славится весьма миролюбивым характером.