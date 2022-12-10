Лев Лещенко сообщил о проблемах со здоровьем у Николя Баскова

Николай Басков не на шутку напугал своих фанатов. На съёмках очередного новогоднего голубого огонька "золотой голос" с большим трудом передвигался и сильно прихрамывал. На недавней "Песне года" певец и вовсе не вышел на сцену. Выступление популярного артиста записывали ночью, когда все зрители покинули зал.

Поговаривают, каждый шаг артисту даётся с большим трудом. Сам исполнитель о состоянии своего здоровья не распространяется. Тем не менее его близкий товарищ, певец Лев Лещенко признался, что в последний месяц Баскову пришлось несладко.

Да, Коля перенес две операции. Они были очень сложные, однако в итоге прошли успешно, - заявил Лещенко.

Лев Валерьянович надеется, что вскоре все проблемы у певца пройдут.

Коля - большой молодец, он работает. Он уже в тренде. Коля - очень способный и талантливый парень, воплощает в себе все самое лучшее, что есть на эстраде.