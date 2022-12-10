На съемках фильма «Жестокий романс» Алиса Фрейндлих дала пощечину Гузеевой

Актриса Алиса Фрейндлих дала пощечину Ларисе Гузеевой на съемках "Жестокий романс". Сейчас стало известно о подробностях произошедшего.

Снявшись в кинофильме "Жестокий романс", Лариса Гузеева стала знаменитой на весь Советский Союз. Как оказалось, на съемочной площадке кипели страсти. Не обошлось без скандалов. Александр Панкратов-Черный сообщил, что кинорежиссер Эльдар Рязанов потребовал от актрисы, чтобы та одновременно смеялась и плакала. Для ведущей это было непросто. Тогда была назначена Алиса Фрейндлих, она у коллег пользовалась большим авторитетом.

Фрейндлих ударила по щеке Гузееву, а та начала рыдать. Когда Алиса крикнула, Лариса начала смеяться. Звезда «Служебного романа» поблагодарила за помощь, а та у коллеги попросила прощения за свой поступок. Однако эта история шокировала многих поклонников.