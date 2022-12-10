Орбакайте спела с Николаевым в шоу «Дуэты» композицию из репертуара Пугачевой «Осенний поцелуй»

Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте выступила в телешоу «Дуэты». Партнером певицы оказался друг звездной семьи, композитор и певец Игорь Николаев.

Орбакайте не смогла скрыть радостных эмоций, когда увидела, с кем она спела в дуэте. Они исполнили композицию из репертуара Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй", автором которой и является Игорь Юрьевич. 62-летний Николаев же был более сдержанным. Как отметил композитор, он довольно давно не встречался с дочерью Аллы Борисовной.

Напомним, Пугачева поспешно уехала в Израиль после неудачной попытки вернуться на Родину. Примадонна российской эстрады продолжает нелестно отзываться о своих соотечественниках, будучи за рубежом.

Поклонники просят Народную артистку одуматься хотя бы ради будущего дочери, которая продолжает жить и работать в России.