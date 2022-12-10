Осудившая РФ Вайкуле снова заговорила на русском языке после угрозы лишения гражданства Латвии

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге платные парковки стали способом для зарабатывания денег. При этом во всем мире плана за въезд в
В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в
Подробности съемок в сексуальных сценах телевизионного сериала «Монастырь» раскрыла телеведущая Настя Ивлеева. Актриса дала небольшое интервью
Александр Бондаренко, который всю жизнь посвятил актерской профессии, знаком зрителю по телесериалам "Мухтар" и "Сваты". Никто из поклонников и
Проживающая в Израиле Народная артистка России Алла Борисовна Пугачева в очередной раз оказалась в центре громкого скандала в Сети. Примадонна
Китайские журналисты сообщают, что политические власти западных государств продолжают давить на Пекин и Дели, чтобы добиться их присоединения к
Сегодня утром, в четверг, 8 декабря, жители Березовского (Свердловская область) услышали звук сирен. Речь шла о сигнале: "Всем внимание, воздушная
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle