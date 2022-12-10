Осудившая РФ Вайкуле снова заговорила на русском языке после угрозы лишения гражданства Латвии

Латвийская и советская певица Лайма Вайкуле, осудившая РФ, вновь неожиданно заговорила на русском языке после угрозы лишения ее латвийского гражданства.

Как известно, после начала СВО Лайма Вайкуле открыто выступила с критикой российского правительства. Она перестала разговаривать на русском языке. Время от времени исполнительница делает провокационные заявления. Одно из них привело к тому, что на артистку в Латвии завели дело из-за поддержки советской власти решили рассмотреть вопрос о лишении гражданства.

В последнее время певица перестала активно публично критиковать Россию. Она продолжила петь хиты на русском языке, но всячески за это оправдывается перед фанатами.

"Сегодня тяжелое время. Не знала, как я смогу петь по-русски, но украинцы сказали, что я обязана дальше выступать и работать. Благодаря им, в принципе, с вами я здесь сейчас говорю. "Ачу-ачу" не научилась петь, но постараюсь. теперь буду учить!" — сказала Вайкуле.