Певец Филипп Киркоров вызвал смущение у артистки Лады Дэнс в телешоу «Дуэты» откровенным флиртом

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров уже в который раз за последние месяцы оказался в центре внимания. На этот раз не осталось незамеченным его поведение в шоу «Дуэты».

Программа выходит на канале «Россия». Суть передачи заключается в совместном выступлении артистов, которые до этого не знают, с кем они исполняют дуэт. В последнем выпуске артист пожелал спеть зажигательную, страстную песню. Киркоров предположил, что в номере ему составит пару Анна Асти или Маша Распутина. Но все предположения певца оказались ложными.

Культовую композицию «Помоги мне» из кинофильма «Бриллиантовая рука» Киркоров спел с Ладой Дэнс. На протяжении выступления Филипп Бедросович прижимал к себе артистку, а в финале чуть не поцеловал.

После номера Киркоров засыпал Ладу многочисленными комплиментами о ее фигуре, и восхитился ее внешностью. При этом у самой вокалистки откровенный флирт поп-короля вызвал смущение.