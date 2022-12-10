Певица Люся Чеботина и ЮрКисс описали друг друга 3 словами, подогрев слухи об их отношениях

Известная певица Люся Чеботина и ее друг Юрий Киселев (псевдоним ЮрКисс) описали друг друга 3 словами, чем заинтересовали поклонников мыслями об их отношениях.

На просьбу описать своего приятеля Люся сообщила, что Юрий является в ее жизни главным мужчиной. Киселев тоже решил подогреть слухи о романе. Мужчина заметил, что исполнительница является самой прекрасной девушкой на свете.

Также Юрий ответил на многочисленные вопросы о знакомстве с певицей. Артист не захотел раскрывать всех подробностей. Как уточнил певец, все было прилично. Он отметил:

"Я не хочу рассказывать о всех деталях, ведь нас слушают другие люди. Они с экрана будут наблюдать. Скажем так, все было прилично.

Отметим, что слухи об отношениях Чеботиной и ЮрКисса появились еще в 2019. Тогда вышла их совместная песня «Будь смелей». По сегодняшний день вокалисты подливают масло в огонь, не давая сплетням окончательно угаснуть.