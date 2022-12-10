Певица Валерия не смогла сдержать эмоций при виде своего партнера на шоу «Дуэты»

Валерия не смогла сдержать эмоций при виде партнера на популярном музыкальном шоу «Дуэты». Певица закричала, увидев своего сообщника.

В рамкахтеле шоу многие российские звезды исполняли собственные песни. Также они выступали с автором трека. В этот раз Валерии досталось исполнение песни "Синица". Как предположила артистка, в партнеры ей достанется исполнительница, поскольку мужской голос может прозвучать в данной композиции очень грубо. Однако, увидев своего партнёра, жена Пригожина вскрикнула от удивления и от переполняющих радостных эмоций.

О том, с кем звезде предстоит спеть на этот раз, станет известно в следующем выпуске «Дуэтов» на канале "Россия 1". Сейчас зрителям к просмотру доступен второй сезон проекта. В программе выступают любимые звёзды российского шоу-бизнеса. Выходит проект по воскресеньям в 18:00.



