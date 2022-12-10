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Певица Валерия не смогла сдержать эмоций при виде своего партнера на шоу «Дуэты»

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Певица Валерия не смогла сдержать эмоций при виде своего партнера на шоу «Дуэты»
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Фото из открытых источников

Валерия не смогла сдержать эмоций при виде партнера на популярном музыкальном шоу «Дуэты». Певица закричала, увидев своего сообщника.

В рамкахтеле шоу многие российские звезды исполняли собственные песни. Также они выступали с автором трека. В этот раз Валерии досталось исполнение песни "Синица". Как предположила артистка, в партнеры ей достанется исполнительница, поскольку мужской голос может прозвучать в данной композиции очень грубо. Однако, увидев своего партнёра, жена Пригожина вскрикнула от удивления и от переполняющих радостных эмоций.

О том, с кем звезде предстоит спеть на этот раз, станет известно в следующем выпуске «Дуэтов» на канале "Россия 1". Сейчас зрителям к просмотру доступен второй сезон проекта. В программе выступают любимые звёзды российского шоу-бизнеса. Выходит проект по воскресеньям в 18:00.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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