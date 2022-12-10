Полиция проведет очную ставку с потерпевшим петербуржцем в ходе драки с Григорием Лепсом

39-летнему жителю Петербурга, который стал участником драки с народным артистом РФ Григорием Лепсом в ночь на 3 декабря, предстоит пройти опознание по фото. Об этом изданию «Фонтанка» стало известно сегодня, 10 декабря.

По данным источника, процедура опознания намечена на следующий понедельник, 12 декабря. Проведут её в Управлении дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда взлетело уголовное дело по избиению из Московского района. Опознание будет стандартным. Перед петербуржцем положат три фото: одно фото Лепса и иных мужчин. Но это является только первым этапом.

На втором этапе петербуржцу нужно будет узнать лицо человека, которого ошибочно приняли за охранника артиста. Именно он был самым активным в этой драке и ударил потерпевшего кулаком в лицо. Не исключено, что это вовсе не телохранитель Лепса, а директор продюсерского центра. Фамилия его – Урюпин.

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