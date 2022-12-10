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Сбежавшая из РФ украинская певица Вера Брежнева публично расплакалась на концерте в Латвии

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Сбежавшая из РФ украинская певица Вера Брежнева публично расплакалась на концерте в Латвии
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская певица Вера Брежнева впервые после девятимесячного перерыва вышла на сцену и расплакалась. Во время концерта знаменитость не сдержала слез, говоря о том, что она является украинкой.

"Я — Вера, я — украинка", — проговорила звездная блондинка сквозь слезы.

Звезда сбежала из РФ на фоне спецоперации. Поддерживать ту страну, где она зарабатывала миллионы, отказывается. Правда, вспомнила певица об украинских корнях не так давно. По словам знаменитости, она долгое время не могла выйти на сцену из-за тяжелого морального состояния. Впрочем, наверное из-за денег согласилась. При этом жена композитора не стала резко высказываться в адрес России.

Видео со слезами Веры разошлось по всем Telegram-каналам. Более того, экс-солистку «ВИА Гры» на фоне слухов о разладе в семье с Константином Меладзе заподозрили в беременности. На сцену в Риге Вера предпочла выйти в платье свободного кроя, хотя ранее демонстрировала публике стройную фигуру в отровенных нарядах.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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