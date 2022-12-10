Стало известно, кто из актеров отказался от участия в продолжении сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» вернут на экраны спустя 9 лет после закрытия. В Сети появился предполагаемый актерский состав. В перезапуске не будут принимать участие актриса Дарья Мельникова, которая сыграла Женю, и Екатерина Старшова, известная по роди Пуговки.

При этом вернутся обратно практически все актеры. Речь идет, в том числе об Андреи Леонове, который сыграл главную роль отца 5-х детей Сергея Васнецова, а также Елизавете Арзамасовой, которая являлась в фильме Галиной Сергеевной.

В очередном сезоне сериала зрители увидят актрису Анастасию Сиваеву — дочь Дашу, Мирославу Карпович — дочь Машу. В проекте также примут участие Ольга Волкова, Нина Персиянинова и многие другие.

А вот актриса, которая играла Пуговку, заявила, что она не будет сниматься в продолжение, поскольку сейчас находится за границей и не собирается возвращаться назад в Россию. В связи со своими высказываниями о спецоперации на Украине, артистка Дарья Мельникова вовсе не получила приглашения на съемки.