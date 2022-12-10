Сын Таисии Повалий поздравил ее с днем рождения, несмотря на разногласия из-за СВО на Украине

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге платные парковки стали способом для зарабатывания денег. При этом во всем мире плана за въезд в
В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в
Николай Басков не на шутку напугал своих фанатов. На съёмках очередного новогоднего голубого огонька "золотой голос" с большим трудом передвигался и
Актриса Алиса Фрейндлих дала пощечину Ларисе Гузеевой на съемках "Жестокий романс". Сейчас стало известно о подробностях произошедшего. Снявшись в
Певица из Украины Вера Брежнева взяла почти на год творческую паузу. После февральских событий артистка находилась в депрессии, не выпускала песен,
Китайские журналисты сообщают, что политические власти западных государств продолжают давить на Пекин и Дели, чтобы добиться их присоединения к
Сегодня утром, в четверг, 8 декабря, жители Березовского (Свердловская область) услышали звук сирен. Речь шла о сигнале: "Всем внимание, воздушная
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
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