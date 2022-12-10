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Сын Таисии Повалий поздравил ее с днем рождения, несмотря на разногласия из-за СВО на Украине

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Сын Таисии Повалий поздравил ее с днем рождения, несмотря на разногласия из-за СВО на Украине
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинская певица Таисия Повалий сделала выбор в пользу России. В это время ее родной сын Денис придерживается совершенно иных взглядов. Но несмотря на разногласия касаетльно СВО, оба сохранили теплые отношения друг с другом.

10 декабря 2022 года исполнительнице исполнилось 58 лет. В этот день артистку помимо всех остальных поздравил ее сын. Наследник Повалий посвятил своей звездной маме теплые слова. Он опубликовал кадры с передачи «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале в соцсети.

«С днюхой тебя, дорогая мамочка! Знай, что люблю тебя независимо от того, что говорят все они и что ты делаешь и не делаешь. По иронии судьбы эпизод был снят именно 24.02.2022… Я надеюсь, что лучшее у тебя впереди», — написал Денис личном блоге.

Подписчики присоединились к пожеланиям. Они отметили, что у него прекрасная мама.

Напомним, много лет Таисия строит карьеру в РФ. В Украине певицу заклеймили предательницей. Денис негативно отзывается о взглядах родительницы. Он не разделяет мнения знаменитой матери по поводу происходящего конфликта на родине.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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