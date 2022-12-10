Темпы строительства жилья в Санкт-Петербурге снизились. Беглов отказался признать проблему во время прямой линии

Перенос задачи по обеспечению новых районов инфраструктурой с правительства на бизнес привел к снижению ввода новостроек в Северной столице. Кроме того, решение Смольного привело к резкому росту цены за квадратный метр. Тем не менее, в администрации города рапортуют о достижении целей.

В рамках прямой линии губернатор Александр Беглов сообщил об успешной ликвидации дисбаланса социальной и жилой инфраструктуры. Глава Петербурга отметил, что в 2023 и 2024 годах город увеличил темпы ввода школ, по сравнению с масштабами последних трёх лет. По его прогнозам, к началу 2025 года вопрос дефицита школ и детских садов будет решен. По словам губернатора, все это стало возможным благодаря «грамотным и честным» правилам, разработанным для строителей. При этом губернатор не упомянул о «побочных эффектах», возникших в связи с решениями Смольного. В частности, темпы строительства жилья снизились, а цена на квадратный метр «взлетела» до заоблачных высот.

В прошлом году Смольный создал так называемую «градостроительную комиссию», призванную определить порядок взаимодействия девелоперов и власти в вопросах решения задач по ликвидации нехватки социальных объектов.

В итоге строительные компании получили дополнительный «социальный оброк» и увеличение сроков согласования градостроительной документации. Как отмечала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная, срок рассмотрения пакета документов в среднем увеличился на 4 месяца.

Новые обременения и бюрократическая волокита негативно отразились на темпах ввода новостроек. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в октябре 2022 года на рынок Петербурга «вышло» всего шесть объектов и примерно 1,4 тысячи квартир. Это на 50% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Если обратиться к количеству построенных объектов, спад также заметен. С начала года в Санкт-Петербурге сдали 77 объектов, что на 60% меньше аналогичных данных 2021 года. Снижаются и площади построек – в текущем октябре ввели в эксплуатацию 75 тысяч квадратных метров, что почти на 65% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Обременение девелоперов привело не только к снижению темпов строительства, но и к росту цен на жилье, так как теперь бизнес вынужден закладывать эти расходы в стоимость квартир. В этой связи больше всего страдают жители Санкт-Петербурга, которые вынуждены платить за строительство школ и больниц дважды: первый раз — при уплате налогов, а второй — при покупке жилья.

СМИ сообщали, что Смольный фактически провалил так называемую адресную инвестиционную программу (АИП) за 2021 год, в рамках которой возводятся социальные объекты. За прошлый год по программе АИП было построено всего 26 соцобъектов из 55 запланированных.