В традиционные «Новогодние голубые огоньки» к звездам добавили новых артистов и героев РФ

Вечером 31 декабря ТВ смотрят миллионы телезрителей. По традиции после советских кинофильмов начинаются музыкальные шоу, которые продолжаются также после боя курантов в Новом 2023 году. В этом году публику ждет немало неожиданностей в виде новых лиц на экране.

На Мосфильм в один из съемочных дней на съемки «Новогоднего огонька» для «России» приехали военнослужащие с Донбасса. Военные за столиками в студии посмотрят выступления звезд и поздравят всех россиян с Новым годом. Будут Герои РФ, офицеры и простые солдаты.

Также в этом году появятся две ведущие праздничной программы. Это известные дикторы Центрального телевидения - телеведущая Ангелина Вовк и ее коллега Татьяна Веденеева.

До и после боя курантов на канале НТВ в эфир выйдут два больших музыкальных шоу. Сперва покажут проект, в котором соединили два шоу «Новогоднюю Маску» и «Аватар». После полуночи буду транслировать спецвыпуск новогоднего «Квартирника у Маргулиса».











